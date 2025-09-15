Kodak выпустила фотоаппарат-брелок

Kodak представила необычную мини-камеру Charmera, которая размером с брелок (и им и является) и весит всего 30 граммов. Несмотря на размеры, устройство умеет снимать фото и видео.

© Kodak

Продажей камер занимается компания Reto Pro. Они предлагаются в формате «случайный цвет» за $ 29,99 или набором из шести штук за $ 179,94. Уже сейчас первая партия полностью раскуплена, но ожидается новая поставка.

Покупателям может достаться один из семи вариантов дизайна, включая секретную модель с прозрачным корпусом. Вероятность получить редкую версию — 1 к 48. В комплекте есть кольцо для ключей и кабель USB-C.

Вдохновением для Charmera стала одноразовая камера Kodak Fling из 1980-х. Новинка делает снимки в разрешении 1,6 мегапикселя (1440×1080) и снимает видео с частотой 30 кадров в секунду. Качество, конечно, не профессиональное, но доступны винтажные фильтры.