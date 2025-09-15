Казахстан захотел ускорить испытания «Байтерека»

Казахстан хочет ускорить испытания ракетного комплекса «Байтерек». Об этом ТАСС сообщил заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков.

Агентство напоминает, что пуски с полезной нагрузкой в рамках программы «Байтерек» должны начаться в 2028 году. Чиновник заметил, что Казахстан намерен ускорить проведение трех испытательных ракетных пусков, предшествующих коммерческим стартам.

«Не вижу каких-то больших проблем с поиском заказов на рынке, тем более что, откровенно говоря, у нас уже было несколько подходов с обсуждениями», — сказал замминистра, уточнив, что с потенциальными заказчиками обсуждается проведение десяти и более пусков.

Ранее Олжабеков сообщил, что среднетяжелую ракету «Союз-5» для первого пуска доставят в Казахстан в конце октября — начале ноября.

В июне председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин рассказал, что первый образец перспективной ракеты «Союз-5» для тестового запуска планируется доставить на Байконур в октябре.