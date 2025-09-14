Новое обновление Android вывело из строя смартфоны Google Pixel

После выхода обновления Android 16 QPR1 3 сентября несколько тысяч пользователей столкнулись с серьезными проблемами в работе своих смартфонов. Об этом сообщает Shot.

Владельцы моделей Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro отмечают, что устройства перестают корректно функционировать. На экране появляется белый шум, камеры искажают изображение, а в некоторых случаях полностью пропадают фотографии из галереи.

Кроме того, пользователи сталкиваются с нарушением работы банковских приложений и Bluetooth, что делает невозможным подключение смарт-часов и наушников. Проблемы возникают сразу после установки обновления и затрагивают широкий спектр функций устройств стоимостью до 120 тысяч рублей.

В отдельных случаях помогает перезагрузка смартфона, однако чаще телефон перестает включаться. Некоторые пользователи отмечают, что восстановить работоспособность удается через откат на предыдущую версию прошивки в системных настройках. Тем, кто обращается в сервисные центры, за устранение последствий сбоя выставляют счет примерно на 10 тысяч рублей. Эксперты рекомендуют владельцам смартфонов быть внимательными при установке обновлений и при возможности дождаться исправлений от производителя, передает Telegram-канал.

