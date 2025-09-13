Новым министром в Албании стал ИИ

В Албании появился необычный министр — цифровой помощник Diella, созданный на основе искусственного интеллекта. Она будет заниматься государственными тендерами и распределением контрактов, где раньше часто возникали коррупционные скандалы.

© Ferra.ru

Премьер-министр Эди Рама заявил, что Diella станет «первым виртуальным членом правительства», и подчеркнул: её невозможно подкупить или запугать. По его словам, цель — сделать госзакупки полностью прозрачными. Албания давно сталкивается с проблемами коррупции, что мешает стране попасть в Евросоюз.

Пока власти не уточнили, какой именно будет система контроля за работой ИИ и могут ли люди повлиять на её решения.

Diella уже известна гражданам: в начале года она появилась как виртуальный помощник на портале e-Albania, где помогала жителям получать документы и справки без лишней бюрократии.

Однако не все верят в её эффективность.