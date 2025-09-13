Стало известно, какие смартфоны Xiaomi уже получили Android 16

Компания Xiaomi продолжает активную подготовку к запуску своей новой системы HyperOS 3 на базе Android 16. Как сообщает профильный ресурс XiaomiTime, тестовую версию прошивки уже получили свыше 70 моделей устройств брендов Xiaomi, Redmi и Poco.

© Xiaomi

Это означает, что после финализации программного обеспечения обновление будет доступно для широкой линейки гаджетов компании, включая как премиальные смартфоны серии Xiaomi 15 и MIX, так и массовые устройства Redmi Note и Poco. В программу также вошли планшеты серий Xiaomi Pad и Redmi Pad.

Ознакомиться с полным списком устройств можно на сайте XiaomiTime. Полноценный релиз HyperOS 3 ожидается сразу после выхода флагманских смартфонов Xiaomi 16, презентация которых состоится в конце сентября. Изначально обновление будет доступно для пользователей из Китая. Когда новая прошивка появится на международных версиях устройств, не уточняется.

Новая система получила обновленный дизайн иконок, панели управления, поддержку Super Island (аналог Dynamic Island в iOS), вывод изображения со смартфона на Mac и iPad и многое другое.