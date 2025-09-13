Kodak выпустила сверхпопулярную и дешевую камеру-брелок

Kodak представила миниатюрные цифровые камеры-брелоки Charmera, разработанные в сотрудничестве с компанией Retro. Камеры оказались настолько востребованными, что первые партии были распроданы в кратчайшие сроки и устройство доступно только по предзаказу, сообщает TechSpot.

Ключевым фактором успеха стала необычная маркетинговая стратегия: камеры продаются в формате «секретных коробок», где покупатель не знает дизайн устройства до распаковки. Таким образом, Kodak стимулирует повторные покупки и интерес коллекционеров. Камера выпускается в семи дизайнерских вариантах, а вероятность получить редкую прозрачную версию составляет лишь 1 к 48. Полный комплект из шести стандартных моделей обойдется в $180, тогда как отдельная камера стоит $30.

Charmera весит всего 30 граммов и имеет компактные размеры — 5,8х2,5х2 см. Устройство оснащено CMOS-матрицей формата 1/4 дюйма с разрешением 1,6 Мп, фиксированным объективом 35 мм ƒ/2.4 и аккумулятором емкостью 200 мАч. Камера поддерживает фото- и видеосъемку (AVI, 30 к/с), оснащена microSD-слотом, портом USB-C и небольшим экраном для предпросмотра.

Запуск Charmera стал символичным шагом для Kodak, которая в августе предупредила инвесторов о рисках, связанных с долговыми обязательствами и угрозой дальнейшему существованию компании. Тем не менее руководство заявило, что рассчитывает рефинансировать долг до 2026 года. Аналитики отмечают, что успешные продажи Charmera укрепляют позиции бренда и могут стать важным фактором стабилизации бизнеса.