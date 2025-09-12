Китай создал корабль для космотуризма и лунной программы

Частная аэрокосмическая компания из Китая разработала многоразовый суборбитальный корабль Lihong, способный совершить до 30 полетов. Аппарат будет использоваться как для космического туризма, так и для научных исследований в области микрогравитации, поддерживая лунную программу страны.

Первый китайский многоразовый космический корабль Lihong, представленный компанией CAS Space, сможет доставлять семь пассажиров к границе космоса и работать как орбитальная лаборатория. Разработка усилит позиции Китая в области коммерческих космических запусков и исследований.

