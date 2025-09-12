Новые смартфоны Honor получат уникальный ИИ от Alibaba

Компания HONOR и крупнейшая B2B-платформа Alibaba подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие экосистемы устройств с искусственным интеллектом (ИИ). Компании сосредоточатся на экологичности ИИ, новых моделях и возможностях технологий, а также на расширении интернет-бизнеса через совместные решения.

© Honor

Сотрудничество предполагает использование полного стека возможностей ИИ Alibaba для интеграции с устройствами HONOR, включая интеллектуальные сервисы, модели больших данных и ИИ-агентов. Это позволит создавать персонализированные приложения для путешествий, онлайн-шопинга, мобильного офиса и развлекательных сервисов.

Одним из первых результатов взаимодействия стал голосовой помощник HONOR YOYO, который интегрировал сервисы Fliggy Travel и Amap. Теперь он может формировать персональные туристические маршруты, рекомендовать достопримечательности и помогать бронировать авиабилеты и отели на основе предпочтений пользователя.

HONOR также готовит к выпуску серию смартфонов Magic8, которые предложат пользователям расширенный опыт работы с ИИ. Новые устройства будут использовать локальные ИИ-модели без постоянного подключения к облаку, обеспечивая высокую производительность и больше сценариев использования интеллектуальных сервисов.

Компании рассчитывают, что совместная работа задаст новые стандарты для индустрии умных устройств, ускорит внедрение инновационных функций и откроет новые рынки. Партнёрство HONOR и Alibaba также направлено на стимулирование роста цифровой экономики за счёт интеграции технологий AI и расширения экосистемы устройств, предоставляя пользователям более персонализированный и удобный опыт взаимодействия с современными сервисами.