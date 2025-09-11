«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-32» стартовал к МКС

Средняя ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» стартовала к Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Пуск ракеты с кораблем состоялся в четверг, 11 сентября, в 18:54 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Стыковка корабля «Прогресс МС-32» с модулем «Звезда» российского сегмента МКС намечена на 13 сентября в 20:27.

Всего «Прогресс МС-32» доставит на МКС около 2516 килограммов грузов, включая скафандр «Орлан-МКС», в котором время для внекорабельной деятельности космонавта увеличено до восьми часов.

Ранее госкорпорация сообщила, что от МКС отстыковался и вошел в плотные слои земной атмосферы корабль «Прогресс МС-30».