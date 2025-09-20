Правда ли острая еда помогает похудеть?

Капсаицин — химикат, который делает острые перцы острыми, и он таит в себе множество свойств. Он способен не только отправлять незадачливых любителей острой еды в больницу, но и, в теории, приносит ощутимую пользу здоровью — особенно тем, кто хочет сбросить лишний вес. Портал popsci.com рассказал, как острые перцы чили помогают похудеть.

Популярный миф утверждает, что на свете существуют «негативно-калорийные» продукты, которые якобы сжигают больше энергии, чем приносят человеку. На самом деле, конечно, такой еды нет — но перцы чили действительно могут ненадолго разогнать человеческий метаболизм.

Капсаицин, содержащийся в перцах, активирует клеточные рецепторы TRPV1 в языке. Они не только вызывают ощущение остроты, но и заставляют мозг выпустить нейромедиатор под названием норэпинефрин. А эта субстанция, в свою очередь, запускает цепочку реакций, которая «активирует» бурый жир — особый вид жировой ткани, который выполняет уникальную метаболическую функцию.

Бурая жировая ткань, или бурый жир, отличается от обычного белого жира, который преимущественно скапливается вокруг внутренних органов и выступает резервным хранилищем энергии. Он важен для организма, но способен создать проблемы, если его накопится слишком много — из-за этого некоторые нутриционисты называют белый жир «плохим».

Тем временем, бурый жир похож на тонкую, плоскую пленку, залегающую близко к мышцам между лопатками, за грудной костью, вокруг шеи и на животе. Он играет критически важную роль в регулировании температуры тела, когда температура снаружи падает. Его характерный цвет — результат высокой концентрации митохондрий.

Норэпинифрин, сгенерированный реакцией тела на капсаицин от острых перцев, активирует бурый жир, чьи клетки заставляют митохондрии вырабатывать тепло. Для того, чтобы производить его, клетки бурого жира забираю энергию, хранящуюся в других жировых клетках. Таким образом, бурый жир — «хороший» жир, который сжигает «плохой». Другими словами, острая еда помогает избавляться от излишков белого жира: по некоторым прикидкам, острая диета позволяет сжечь до 116 дополнительных калорий в день — эквивалент одного кусочка хлеба.

Но у перцев чили есть и другой эффект — они могут мотивировать человека есть меньше, снижая аппетит. Во-первых, острота способна вызвать боль у чувствительных людей, а это естественным образом отбивает желание съесть лишнего. Одна из главных причин, почему люди объедаются — спешка. Человеческому организму нужно примерно 20 минут, чтобы понять, что желудок полон. Если вы решили подкрепиться чем-то острым, то, скорее всего, будете есть это блюдо медленнее обычного.

Во-вторых, капсаицин в перцах способен активировать центр насыщения мозга, что снижает чувство голода. По крайней мере, на это указывает ряд исследований, которые показали, что капсаицин может снижать уровень грелина — гормона, связанного с голодом.

Однако позитивные эффекты острых перцев не ограничиваются метаболизмом. Одна научная работа от 2020 года показала, что люди, регулярно потребляющие перцы чили в пищу, могут снизить риск смерти от сердечных болезней на 26%, а риск рака — на 23%. Теоретически это можно объяснить тем, что капсаицин снижает воспаление и способен снизить кровеносное давление.