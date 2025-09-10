В Томске создали «чернила» для печати домов 3D-принтером

В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый состав для трёхмерной печати зданий. Смесь на основе песка, цемента и промышленных отходов позволяет создавать одно- и двухэтажные дома высотой до семи метров.

Особенностью разработки стало использование мраморной крошки и золы с ТЭЦ, которые составляют 10% массы смеси. Эти компоненты повышают жёсткость и прочность конструкций, не уступающих традиционным строительным материалам. При этом производство использует местное сырьё и отходы предприятий Сибири.

Технология 3D-печати зданий позволяет возводить 100 квадратных метров за 100 часов, включая сложные элементы: лестницы, ниши и дизайнерские детали. Для работы требуется всего два человека.

Первый дом с использованием новых «чернил» уже начали печатать. Разработка велась в рамках программы «Приоритет 2030» и уже внедрена промышленными партнёрами университета.