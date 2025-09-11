Спрос на iPhone 17 в России оказался выше, чем на прошлое поколение

По итогам первого дня предзаказа на новые смартфоны Apple, спрос на серию iPhone 17 оказался вдвое выше, чем на прошлое поколение. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе МТС.

© Apple

По данным компании, объем заявок в первый день оказался вдвое выше, чем годом ранее на iPhone 16, и в пять раз выше показателей iPhone 15 в 2023 году. Лидером продаж стал iPhone 17 Pro Max, на который пришлось 57% всех предзаказов. Второе место занял iPhone 17 Pro (31%), далее следуют iPhone Air (9%) и базовая версия iPhone 17 (3%). Наиболее востребованными характеристиками стали память 256 ГБ (48%) и «темно-синий» цвет (30%).

География спроса также распределилась неравномерно: на Москву пришлось 39% предзаказов, Санкт-Петербург — 8%, Рязань — 5%, Хабаровск и Сочи — по 3%.

По словам Андрея Губанова, генерального директора розничной сети МТС, высокий интерес покупателей связан не только с улучшением характеристик, но и с изменением форм-фактора. В частности, новая модель iPhone Air демонстрирует более высокий спрос по сравнению с ранее выпускавшейся серией Plus.

МТС планирует начать выдачу предзаказов до конца сентября. Смартфоны предлагаются по цене от 109,9 тыс. руб.