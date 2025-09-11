В РАН оценили состоянии миссии с биоспутником «Бион-М» №2

По данным телеметрии, условия внутри спускаемого аппарата «Бион-М» №2 остаются нормальными, а научная аппаратура работает в штатном режиме, заявили в РАН. На борту проводятся эксперименты с человеческими клетками, обладающими регенеративным потенциалом — их называют «золотым запасом» для восстановления тканей. Одна из целей миссии — изучить, как космический полёт влияет на клетки-предшественники органов и тканей.

Заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Людмила Буравкова пояснила: после возвращения аппарата будут проанализированы живость и функциональное состояние клеток, а также активность примерно 15 тысяч генов методом секвенирования. В невесомости исследуются разные линии стромальных клеток, чтобы понять, какие гены меняют свою работу в космосе и какие сигнальные механизмы за это отвечают.

Длительные полёты могут вызывать неблагоприятные изменения, особенно в костной ткани. Исследование на «Бион-М» в том числе направлено на понимание молекулярных причин остеопении и остеопороза у человека. Полученные данные помогут разработать меры защиты для будущих межпланетных полётов.