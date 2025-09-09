Чат-бот Gemini от Google научился расшифровывать аудиозаписи

Компания Google представила три значительных обновления для своих продуктов на базе искусственного интеллекта Gemini. Главным нововведением стала возможность чат-бота Gemini расшифровывать аудиозаписи, что было одной из самых ожидаемых функций. Кроме того, расширился языковой охват ИИ-режима «Google Поиска», а инструмент NotebookLM получил новые форматы отчетов. Об этом сообщает издание The Verge.

Теперь пользователи приложения Gemini могут загружать аудиофайлы для транскрибирования. По словам Джоша Вудворда, вице-президента Google Labs и Gemini, совместимость с аудиофайлами была «запросом №1» от пользователей приложения.

Бесплатные пользователи Gemini могут загружать аудиозаписи продолжительностью до 10 минут и делать до пяти запросов в день. Владельцы подписок AI Pro или AI Ultra, в свою очередь, могут загружать аудио до трех часов. Система поддерживает до 10 файлов различных форматов, включая архивы ZIP.

Помимо этого, ИИ-режим «Google Поиска» теперь доступен на пяти новых языках: хинди, индонезийском, японском, корейском и бразильском португальском. Это стало возможным благодаря интеграции Gemini 2.5 с «Поиском». Как отмечается в блоге компании, «с этим расширением больше людей смогут использовать ИИ-режим для ввода сложных вопросов на предпочитаемом языке, глубже исследуя интернет».

Программное обеспечение NotebookLM, также работающее на базе Gemini, получило обновление в виде новых стилей отчетов. Теперь инструмент может генерировать учебные пособия, краткие обзоры, посты для блогов, а также создавать флеш-карты и викторины на основе загруженных пользователем документов, файлов и других медиа. Эти функции доступны на более чем 80 языках. Пользователи могут самостоятельно настраивать формат, тон и стиль отчета. Ожидается, что функция будет полностью доступна к концу этой недели.

Эти нововведения являются частью активной серии обновлений, связанных с ИИ, которые Google внедряет в течение последнего месяца. Ранее Gemini начал автоматически запоминать предпочтения пользователей, а бесплатные пользователи получили доступ к инструменту для генерации видео Vids и функции создания коротких видео из фотографий в Google Photos.