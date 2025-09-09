Мошенники активизировались перед презентацией Apple

Традиционная презентация новых устройств, которая пройдет сегодня, 9 сентября, неизменно вызывает большой интерес у поклонников бренда. Однако одновременно с этим событием активизируются и мошенники. Эксперты предупреждают, что стоит ожидать массового появления фейковых акций по предзаказу новинок, поддельных сайтов и рассылок с обещаниями эксклюзивного доступа или специальных предложений.

Руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова рассказала «Известиям», что Apple — один из самых узнаваемых брендов в мире, и его популярность неизменно привлекает злоумышленников. Масштабная аудитория и высокая стоимость новых устройств делают подобные махинации особенно выгодными для мошенников.

«Отправлять пользователей на фальшивые сайты будут не только с помощью прямых ссылок, но и QR-кодов для якобы участия в предзаказе или получения доступа к закрытой трансляции, внутри которой может находиться вредоносная программа», — предупреждает представитель Angara SOC.

Начальник отдела информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко отметил, что на фоне ажиотажа пользователи часто не обращают внимания на оформление сайтов. Этим пользуются злоумышленники, реализуя схемы с поддельными предзаказами, а применение искусственного интеллекта делает их распознавание еще сложнее.

Старший аналитик ИБ-компании Innostage Ришат Минеханов назвал особенно опасными схемы с розыгрышами и предзаказами: «Сейчас, когда официального магазина Apple в России нет, а техника поступает только через параллельный импорт, у мошенников появилось еще больше поводов для манипуляций. Можно ожидать множество „суперпредложений“ в мессенджерах и соцсетях, объявлений на маркетплейсах с поддельными отзывами, а также звонков и писем о „ранних поставках по эксклюзивным ценам“».

Инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская напоминает, что каждая презентация Apple сопровождается всплеском уже проверенных мошеннических схем. В частности, речь идет о фишинговых ресурсах, собирающих платежные данные и учетные записи Apple ID. Такие сайты нередко выглядят максимально достоверно. Еще одна распространенная схема — рассылка писем якобы от Apple с требованием пройти верификацию аккаунта.

По словам Екатерины Едемской, в социальных сетях и мессенджерах активно распространяются ссылки на розыгрыши, где пользователю предлагают выиграть гаджет при условии оплаты доставки. После перевода денег связь с «организаторами» прекращается, а в ряде случаев клиент получает подделку.

Чтобы не стать жертвой таких схем, эксперты советуют заказывать устройства только на проверенных ресурсах. Признаком мошенничества может служить обещание доставки быстрее и дешевле, чем у других продавцов, а также недавно зарегистрированный домен.