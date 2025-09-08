Huawei недавно показала свой второй трифолд Mate XTs. Главным сюрпризом стало возвращение фирменных процессоров Kirin: устройство работает на новом Kirin 9020.

По данным СМИ, Kirin 9020 создан китайской SMIC по 7-нм техпроцессу. Он устанавливается не только в Mate XTs, но и в другие флагманы Huawei, включая Pura 80 Pro+ и 80 Ultra. Компания утверждает, что производительность выросла на 36% по сравнению с прошлым поколением. Главное достижение Kirin 9020 — встроенный 5G-модем Balong 6000.

Цена стартует с 17 999 юаней (примерно $ 2 520).

Кроме того, Huawei уже работает над новым Mate 80. По слухам, он получит процессор Kirin 9030, который также будет производиться по 7-нм техпроцессу.