Затмение Луны ожидается вечером 7 сентября

В первое воскресенье сентября ожидается затмение Луны. Оно станет самым глубоким и наиболее благоприятным для наблюдений с территории России.

Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Отмечается, что космическое явление придётся на вечерне-ночное время как для западной, так и для восточной части страны.

Теневая фаза затмения продолжится 1 час 22 минуты. Наибольшая фаза затмения в Москве прогнозируется в 21:12 мск.

Заведующий Астрономической обсерваторией ростовского парка имени Максима Горького Николай Дёмин ранее рассказал, что оттенок лунной поверхности в момент полной фазы может варьироваться от золотисто-оранжевого до тёмно-коричневого или даже серого.