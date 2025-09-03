В Москве испытали первый беспилотный пассажирский катер

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» испытала первый пассажирский беспилотный катер на Москве-реке в преддверии форума «Цифровая транспортация». Об этом сообщает РИА Новости.

© Sobyanin.ru

В течение 20 минут пассажиры наблюдали за автономной работой катера, который маневрировал, ускорялся и снижал скорость под дистанционным контролем. Также была продемонстрирована система аварийного управления — даже при полной потере связи и GPS-сигнала оператор способен направить судно в безопасное место.

В январе Министерство транспорта России подготовило проект правительственного распоряжения, который должен стать шагом к массовому появлению беспилотных машин на дорогах. Поправки предлагается внести в «концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на дорогах» от 2020 года.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что к 2033 году в России на беспилотный режим переведут 30% транспорта, включая автобусы. Это поможет снизить проблему с нехваткой водителей общественного транспорта, отметил он в пресс-центре НСН.