В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) прозвучали серьезные обвинения в адрес популярной нейросети ChatGPT. По утверждению первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества, Александра Асафова, система передает запросы на русском языке в Пентагон. В связи с этим, участники дискуссии выступили за усиление государственного контроля над использованием искусственного интеллекта для обеспечения безопасности россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Асафов пояснил, что владеющая ChatGPT компания OpenAI инициативно и автоматически направляет все данные русскоязычных запросов Федеральному бюро расследований (ФБР). Он указал на тенденцию присвоения званий Пентагона директорам компаний, занимающихся развитием ИИ-платформ, расценив это как формирование «нового фронта» в глобальном противостоянии. По его мнению, пользователи, воспринимающие ИИ как помощника, фактически способствуют обучению потенциальных противников.

Вопросы социального воздействия искусственного интеллекта (ИИ) стали центральной темой обсуждения на ВЭФ. Выступающие выразили консолидированное мнение о потенциальном вреде нейросетей и их способности подрывать национальный суверенитет. Асафов привел в пример показательный опрос среди аудитории, где большинство призналось в использовании зарубежных ИИ-сервисов, тогда как российские аналоги не нашли отклика, подчеркнув при этом романтизацию использования ИИ.

Предложение о государственном регулировании сферы нейросетей нашло поддержку у директора фонда «Региональная политика» Евгения Забродина. Он подчеркнул, что государство является ключевым гарантом безопасности граждан, и поэтому должно иметь право контролировать применение искусственного интеллекта. Забродин отметил, что ИИ способен формировать для человека «информационные пузыри», потенциально несущие угрозу.