В Швейцарии раскопали 2000-летний деревянный мост

Археологи обнаружили в Швейцарии остатки деревянного римского моста возрастом 2000 лет. Находка была сделана во время строительных работ в Эгертене, коммуне в кантоне Берн недалеко от города Биль.

© Archaeological Service of the Canton of Bern, Daniel Marchand

Открытие считается одной из самых значительных римских находок в регионе за последние десятилетия и дает редкую возможность увидеть, как Римская империя объединяла и контролировала свои провинции.

Археологическая служба кантона Берн сообщила, что в грунтовых водах на месте бывшего русла реки Циль обнаружено более 300 дубовых свай. Эти сваи когда-то поддерживали большой деревянный мост, перекинутый через реку. Дендрохронологические исследования (оценка годичных колец деревьев) подтвердили, что мост строился, ремонтировался и перестраивался неоднократно на протяжении нескольких столетий.

Самые ранние секции датируются примерно 40 г. до н. э., вскоре после римского завоевания кельтов, живших на этой территории. Самые последние части были построены в 369 г. н. э., во время правления императора Валентиниана I. Это указывает на то, что мост непрерывно использовался на протяжении более 400 лет.

До прихода римлян на Швейцарском плато обитало кельтское племя гельветов. В 58 г. до н. э. Юлий Цезарь разбил их в битве при Бибракте после того, как они предприняли попытку массового переселения в Галлию. После возвращения на родину под римский контроль гельветы все больше интегрировались в римский мир. Примерно к 15 г. до н. э. эта территория была полностью включена в состав империи, и Рим начал строить дороги, города и военные форпосты для обеспечения безопасности своей северной границы.

Мост в Эгертене сыграл важнейшую роль в процессе романизации. Он соединял поселения, военные лагеря и торговые пути, обеспечивая распространение римской власти и торговли вглубь кельтской территории.

Мост стоял у ворот римского города Петинески. Благодаря своему стратегически выгодному положению, Петинеска служила важным перекрестком водных и сухопутных торговых путей. Отсюда путешественники и солдаты могли пересечь Швейцарское плато к Авентикуму (современный Аванш), столице римской Гельвеции, или через ущелье Таубенлох через Юру к Августе Раурике (близ Базеля). Без такой инфраструктуры Римская империя не смогла бы эффективно контролировать и снабжать свои северные провинции.

Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern, Daniel Marchand

В бывшем русле реки в Эгертене было обнаружено впечатляющее количество римских артефактов, многие из которых либо упали с моста, либо были намеренно сброшены в воду. Археологи обнаружили гвозди для обуви, подковы, детали сбруи, топоры, рыболовный трезубец, ключи и римские монеты. Одним из самых поразительных открытий стал большой плотницкий рубанок из дерева и железа, исключительно хорошо сохранившийся благодаря бедной кислородом, пропитанной водой почве.

Ожидается, что эти находки, которые в настоящее время проходят консервацию, предоставят ценную информацию о повседневной жизни в римской Швейцарии — от ремесла и сельского хозяйства до путешествий и торговли.

Построенный вскоре после завоевания гельветов и использовавшийся до конца существования Римской империи, мост является наглядным символом того, как Рим превратил кельтскую Гельвецию в свою провинцию.