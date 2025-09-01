Профессор назвал опасным раскол айсберга А23а

Профессор Северного арктического федерального университета (САФУ) Константин Зайков назвал опасным раскол айсберга А23а.

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт отметил, что дрейфующие осколки могут нести угрозу для навигации и безопасной логистики кораблей.

По словам специалиста, дрейфовать и раскалываться айсберг стал в 2023 году.

«Ледовая опасность будет увеличиваться с каждым годом, поэтому в целом это свидетельство, что изменение климата ускоряется, и это уже формирует более серьёзную опасность для навигации в Арктике», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась за три месяца примерно на 36%.