Российские ученые модернизировали робота в виде морского окуня

Инженеры-робототехники Самарского университета им. Королева разработали и усовершенствовали подводного робота-окуня. Сообщение об этом появилось на сайте вуза.

Новая версия бионического беспилотника получила улучшенную систему управления, более качественную видеокамеру и мощный радиопередатчик. Эти изменения позволили примерно вдвое увеличить радиус действия аппарата, улучшив возможности подводного и надводного мониторинга.

Внешне робот сохраняет вид большого морского окуня длиной порядка 85 сантиметров, двигающегося под водой с помощью гибкого хвостового плавника, имитируя движения живой рыбы. Если первая версия 2023 года служила демонстратором технологии, то нынешняя представляет собой опытный образец с существенно обновленной электроникой.

Разработчики также усовершенствовали систему управления дифферентом, что позволяет «Окуню» быстро всплывать для съемки над водой и оперативно погружаться для подводного наблюдения, меняя ракурс. Изображение с видеокамеры передается оператору в режиме потокового видео благодаря отдельному мощному передатчику.

Этот автономный необитаемый подводный аппарат бионического типа способен работать на глубине до пяти метров. Его обтекаемый корпус, изготовленный на 3D-принтере, и гибкий движитель обеспечивают высокие гидродинамические характеристики, такие как скорость, маневренность и ускорение. Благодаря такой конструкции робот потребляет меньше энергии и сложнее обнаруживается в воде по сравнению с традиционными подводными беспилотниками.

Используя технологии искусственного интеллекта и нейросетевые методы самообучения, разработанные алгоритмы позволяют «Окуню» самостоятельно ориентироваться под водой и распознавать заданные цели. В перспективе аппарат сможет выполнять широкий спектр задач, включая экологический мониторинг, патрулирование прибрежных зон и участие в поисково-спасательных операциях.

Сейчас ведется монтаж электронной начинки и обеспечение полной герметизации аппарата. Испытания модернизированной версии запланированы на этот год: сначала в бассейне, затем на одном из водоемов Самары.