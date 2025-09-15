Есть ли на Земле страны, где нет комаров?

Комары надоедают людям практически в любой точке земного шара. Но существуют ли на планете страны, где комаров нет в принципе? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

На планете действительно есть целая одна страна без комаров — Исландия. Хотя на территории соседних государств, включая Норвегию, Шотландию и Гренландию, обитают различные виды комаров, в Исландии их нет вообще.

У науки есть несколько теорий, почему. Одна предполагает, что комары попросту еще не добрались до Исландии. Островная страна отделена от соседей сотнями километров открытого океана, создающего естественный барьер, мешающий комарам добраться до берегов страны своими силами.

Тем не менее, комары иногда попадают в Исландию на борту самолетов, вылетающих из других стран. Они также способны часами выживать, сидя на посадочных шасси самолетов, даже в очень холодную погоду. Но если так, то почему эти насекомые не смогли установить стабильную популяцию? По мнению специалистов, причина точно не в отсутствии подходящих для размножения зон. В Исландии рядом с аэропортами много прудов и топей — идеальных мест для откладки яиц.

Вероятнее всего, отсутствие комаров можно объяснить суровым климатом региона. Для справки, жизненный цикл комара состоит из четырех стадий: яйцо, личинка, куколка и взрослая особь. Половозрелые комары откладывают яйца в воде. После этого из яиц вылупляются личинки, которые затем превращаются в куколки — а из кокона на свет появляется взрослое насекомое.

Нюанс в том, что личинкам комаров обязательно нужна жидкая, незамерзшая вода. В крайне холодных регионах, вроде канадской Арктики, некоторые виды комаров выживают, впадая в состояние спячки на стадии яйца — так они могут выживать месяцами, находясь в замерзшей воде. В более теплых регионах, вроде частей центральной Европы, некоторые комары зимуют в форме яиц или личинок, укрываясь от холода в сравнительно защищенных от заморозков водоемах. А иногда взрослые насекомые просто прячутся в различных норах или других надежных убежищах.

Климат Исландии находится где-то посередине. Длинные зимы и частые циклы заморозков-оттаивания осенью и весной заставляют водоемы регулярно леденеть и таять. Подобные циклы нарушают развитие яиц комаров и убивают личинок до того, как они смогут вырасти во взрослых насекомых, что осложняет создание стабильной популяции.

Хотя геотермальные источники Исландии не замерзают зимой, они слишком горячи для яиц любого вида комаров, приспособленных к высоким широтам. К тому же, химический состав геотермальных вод, скорее всего, неблагоприятен для развития комаров.

В то же время, из-за глобального потепления Исландия вполне может потерять статус страны, полностью свободной от комаров. Если весна и осень станут теплее, то, в теории, периоды незамороженной стоячей воды станут дольше, что, в свою очередь, позволит комарам размножаться. Но это будет не первый подобный случай: например, на Гавайях не было комаров вплоть до 1826-го, пока их не завезли европейские и американские комары.