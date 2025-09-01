В горах Ингушетии обнаружили средневековую боевую башню

Средневековую боевую башню выявили в горном Джейрахском районе Ингушетии на территории башенного поселения Герити в результате археологических работ.

Об этом ТАСС сообщил этнограф и сотрудник Археологического центра им. Е. И. Крупнова Алихан Дозариев.

"Находясь на территории комплекса Герити, я обратил внимание на участок, который ранее не вызывал вопросов. Анализируя сохранившийся угол сооружения, с вероятностью 80-90% можно предположить, что это остатки боевой башни. Чтобы окончательно подтвердить наше предположение, необходимо провести раскопки одного из углов, что позволит определить точные размеры объекта. Подтверждение этого открытия станет настоящей сенсацией, поскольку в ранних научных работах о боевой башне в Герити не упоминается", - сказал Дозариев.

По его словам, на то, что найденный объект является боевой башней, указывают характерные элементы: каменный мешок, толщина и наклон стен, пересеченная кладка камней в углах на протяжении 80-90 см. Дозариев отметил, что ранее комплекс Герити был известен как небольшой башенный поселок времен позднего средневековья, состоящий из четырех полуразрушенных жилых башен, объединенных оборонительной стеной.

"Наличие боевой башни свидетельствует о том, что здесь жили не только ремесленники, но и воины, готовые защищать свои земли. До сих пор было известно, что в Герити проживали искусные мастера, чьи кожевенные изделия - пояса, конская сбруя, обувь, элементы воинского снаряжения - высоко ценились далеко за пределами края. Обнаружение боевой башни добавляет новый аспект к пониманию жизни этого поселения. Мы продолжим археологические работы, чтобы полностью изучить этот уникальный объект", - сообщил ТАСС генеральный директор школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.

Раскопки на Герити финансируются представителями тейпов Султыговых и Тимурзиевых, которые поручили работы школе каменщиков-реставраторов "Наследие" совместно с Археологическим центром им. Е.И. Крупнова.