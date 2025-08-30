Астрономы РАН объявили о наибольшей угрозе для Земли

Активная область 4197 на Солнце накопила огромное количество энергии и является самой серьёзной угрозой для Земли за время своего существования. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В субботу в ИКИ РАН отметили, что активная область 4197 вышла на центральный солнечный меридиан — то есть точно на линию Солнце — Земля.

«В ближайшие двое суток она будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за всё время своего существования», — говорится в сообщении.

Быстрый рост и исключительные размеры области 4197 привлекли внимание всех мировых астрономических центров. В каталогах активная область получила категорию Beta-Gamma-Delta. Это высший уровень размера и сложности, который может иметь группа пятен на Солнце.

Пока в области 4197 не зафиксировано ни одной значимой вспышки. Наблюдается лишь интенсивный разогрев окружающей короны, ее тепловое излучение выросло в 3-5 раз за минувшие несколько дней.

Это создает впечатление, что энергия системно накапливается, отмечают в Лаборатории солнечной астрономии. Данный процесс часто предшествует особенно крупным солнечным вспышкам (высшего балла X). Специалисты считают, что вероятность такого явления составляет сейчас 60-80 %.