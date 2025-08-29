Раскрыты характеристики флагманского смартфона OnePlus 15

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 15. Об этом сообщает портал iXBT.

© OnePlus

Согласно утечке, устройство будет представлено в пяти конфигурациях памяти: с 12 ГБ оперативной и накопителем на 256 или 512 ГБ, а также в версии с 16 ГБ оперативной и 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. При этом вариант с 24 ГБ оперативной памяти, фигурировавший ранее в утечках, в линейке отсутствует.

По слухам, смартфон будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Elite 2) и будет весить 215 граммов. Блок камеры OnePlus 15 будет состоять из трех 50-мегапиксельных датчиков.

Одним из ключевых отличий OnePlus 15 станет увеличенная до 7000 мАч емкость аккумулятора, а также поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт. Какие-либо другие характеристики пока остаются неизвестны.

Ожидается, что OnePlus официально представит устройство осенью 2025 года, однако точные сроки и стоимость смартфона пока не раскрываются.