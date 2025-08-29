Китай представил первый в мире «универсальный» чип 6G, который способен обеспечить высокоскоростной интернет на всех частотах. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что представленный чип может увеличивать скорость в пять тысяч раз по сравнению с текущим уровнем интернета в сельской местности США. В частности, разработчики технологии утверждают, что с помощью нее можно осуществить передачу 50-гигабайтного фильма в разрешении 8K «за считанные секунды».

«Существует острая необходимость в решении задач разработки 6G», — приводятся в тексте слова профессора Пекинского университета Ван Синцзюня.

Также, по его мнению, с увеличением спроса на устройства с чипом 6G в сетях следующего поколения возникнет необходимость в использовании преимуществ различных диапазонов частот.

Однако ряд экспертов видят в расширении беспроводного доступа угрозу. Они считают, что оно может привести к перегрузке электромагнитных сред и тем самым снизить надежность соединений.