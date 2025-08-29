В Госдуме назвали два мессенджера, которые останутся в России

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в пятницу, 29 августа, заявил, что мессенджеры Telegram и Max будут усиливать свое присутствие на российском рынке.

По его мнению, WhatsApp* может повторить судьбу Viber.

— Мой прогноз по WhatsApp* — будет происходить естественная его пессимизация. С другой стороны, будет экспансия Max, Telegram. Мне кажется, что WhatsApp* ждет судьба Viber, — отметил Горелкин.

Горелкин также допустил «мирное сосуществование» Telegram и Max, указывая, что у каждого приложения будут свои функции. При этом он подчеркнул в своем Telegram-канале, что отечественное приложение в перспективе будет доминировать на рынке.

С 1 сентября национальный мессенджер Max включат в перечень программ для обязательной предустановки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение о внесении изменений подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Таким образом, именно Max станет базовым сервисом для обмена сообщениями на новых устройствах.

В соцсетях обсуждают плюсы и минусы нового мессенджера Max. Запуск приложения вызвал волну слухов. «Вечерняя Москва» разобралась, что представляет собой Max на самом деле.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.