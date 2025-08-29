Nvidia начала переговоры с США о продаже чипов в Китай

Глава Nvidia Дженсен Хуанг сообщил, что переговоры с администрацией США о возможности поставок в Китай упрощённой версии новых графических процессоров займут время. Речь идёт о модифицированных чипах серии Blackwell, производительность которых будет ниже стандартных моделей.

В начале августа Дональд Трамп заявил, что может разрешить продажу таких устройств, если их возможности будут снижены на 30−50%. Это заявление прозвучало на фоне опасений в Вашингтоне, что Китай может использовать американские технологии для укрепления военного сектора и усиления позиций в сфере искусственного интеллекта. Противники идеи считают, что даже урезанные версии чипов могут дать Пекину доступ к передовым вычислительным ресурсам.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Nvidia готовит для китайского рынка специальный вариант своих передовых Blackwell-чипов по сниженной цене. Однако компания не включила потенциальные поставки в Китай в прогноз продаж на текущий квартал, что отражает сохраняющуюся неопределённость в торговых отношениях между двумя странами.