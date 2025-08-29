Представлены ИИ-наушники из дерева

Основанный выпускницей Калифорнийского университета в Беркли Судешной Наик американский стартап PIN успешно закрыл краудфандинг на платформе Kickstarter всего за два часа после запуска кампании. Через неделю после старта проект поддержали почти 500 инвесторов, сообщает New Atlas.

© The PIN

Проект привлек внимание за счет сочетания нестандартного дизайна и технологий: беспроводные наушники PIN производятся вручную из натуральной древесины — грецкого ореха, вишни и бамбука. Благодаря использованию природных материалов каждая пара имеет уникальный внешний вид. Корпус устройств дополнительно покрывается влагостойким герметиком, что повышает износостойкость.

Для наушников заявлены поддержка кодека AAC, активного шумоподавления на базе технологии Dual-ENC, сенсорное управление, а также до 8 часов автономной работы и до 32 часов с подзарядкой от зарядного кейса. Быстрая зарядка позволяет получить до 3 часов воспроизведения всего за 15 минут.

Отдельное внимание стартап уделил ИИ-функциям, в том числе перевод в реальном времени на более чем 150 языков, встроенный виртуальный помощник, инструменты для улучшения сна. Также предусмотрено мобильное приложение с настройкой в эквалайзере и отслеживание местоположения устройства.

Наушники доступны по цене от $134 с учетом скидки. Премиальная версия стоимостью $399 включает возможность персонализированной гравировки. В PIN заявили о намерении сажать одно дерево за каждые 10 проданных устройств. На момент публикации было высажено 78 деревьев. Начало поставок запланировано на октябрь 2025 года.