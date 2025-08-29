Apple окончательно запретила торренты на iPhone

Корпорация Apple заблокировала популярный торрент-трекера iTorrent на iPhone. Об этом сообщает издание TorrentFreak.

По словам журналистов медиа, торрент — протокол для обмена файлов между пользователями — традиционно был запрещен на Apple-устройствах. Однако после выхода альтернативных App Store магазинов их смогли добавить на iPhone. В конце августа стало известно, что популярный трекер iTorrent был удален из магазина AltStore PAL.

Его основатель Даниил Виноградов пояснил, что Apple внезапно заблокировала его приложение и отозвала учетную запись разработчика. Автор пытался обратиться в поддержку компании, но не получил ответа. По словам специалистов TorrentFreak, ситуация доказывает, что Apple окончательно показала свое отношение к пиратству и имеет влияние на приложение, даже установленные в обход App Store.

«Могу подтвердить, что мы общаемся с Apple по поводу этой проблемы. Мы объяснили им, в чем дело, и они пообещали разобраться, но никакой дополнительной информации мы пока не получили», — заявил соучередитель Шейн Гилл AltStore PAL.

Позже в Apple ответили журналистам, что решение удалить торрент-сервис было принято «в целях соблюдения правил, связанных с государственными санкциями в различных юрисдикциях». В корпорации заметили, что уведомили об этом разработчика.

