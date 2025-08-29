В России создали прототип плазменного двигателя для космоса

Специалисты Курчатовского института представили прототип нового безэлектродного плазменного двигателя. Устройство, потребляющее до 150 киловатт энергии, рассматривается как перспективная разработка для будущих космических миссий, включая полеты к Марсу и другим планетам.

© Ferra.ru

Как сообщил вице-президент центра Александр Благов на форуме «Технопром-2025», сейчас ученые работают над тем, чтобы довести прототип до стадии готового к полетам образца. Основное преимущество новой разработки — exceptionally высокий удельный импульс, который достигает десяти миллионов секунд. Это ключевой параметр для длительных межпланетных перелетов.

В отличие от традиционных жидкостных двигателей, которые создают большую тягу для преодоления земного притяжения, плазменный двигатель работает иначе. Он обеспечивает небольшое, но продолжительное ускорение. Это позволяет космическому аппарату набрать необходимую скорость не за минуты, а за несколько дней или недель, но с гораздо большей эффективностью.

Концепция такого двигателя была предложена еще советским физиком Алексеем Морозовым. Сегодня аналогичные, но менее мощные двигатели применяются для коррекции орбиты спутников.