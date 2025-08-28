На Солнце зафиксирована мощная вспышка

В Институте прикладной геофизики сообщили, что на Солнце была зафиксирована мощная вспышка. Об этом пишет ТАСС.

© NASA

По информации Института, вспышке присвоен предпоследний класс мощности. Оценка выдается в зависимости от силы рентгеновского излучения. Кроме того, вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые провоцируют магнитные бури на Земле.

«28 августа в 17:16 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 11 минут», — сообщили в Институте.

Помимо этого источник сообщает, что 28 августа лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН прогнозирует усиление вспышечной активности. Кроме того, возможны отрывы крупных протуберанцев.

Ранее ученые рассказали о необычной активности на Солнце.