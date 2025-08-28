В России резко подешевел мощный iPhone

Стоимость новых iPhone 15 Pro на российских маркетплейсах впервые опустилась ниже 80 тыс. руб. Сейчас это самая выгодная модель из Pro-линейки, которая будет актуальной еще несколько лет, сообщает Hi-Tech Mail.

В начале 2025 года за новый iPhone 15 Pro в версии на 128 ГБ продавцы просили от 90 тыс. руб. В конце августа эту модель можно приобрести за 78 тыс. руб. и ниже. Таким образом, за полгода цена упала на 13%.

За эти деньги также можно купить iPhone 16 Plus, который новее, но не имеет экрана с частотой 120 Гц, титанового корпуса и третьей камеры в виде телеобъектива. Процессоры обеих моделей примерно равны по мощности.

iPhone 15 Pro получил титановый корпус с немного закругленными гранями, мощный чип Apple A17 Pro с поддержкой ИИ-функций Apple Intelligence, порт USB-C с поддержкой USB 3, улучшенную автономность с заявленной работой до 23 часов при просмотре видео, новую 48-мегапиксельную камеру и более тонкие рамки вокруг экрана.

Уже 9 сентября Apple представит линейку флагманских смартфонов iPhone 17.