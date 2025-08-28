В Австралии показали жемчужину возрастом сто миллионов лет

В австралийском музее «Кронозавр Корнер» выставили на обозрение окаменелую жемчужину возрастом сто миллионов лет. Как сообщает Phys.org, кальцитовую окаменелость диаметром около двух сантиметров обнаружил турист-волонтер во время раскопок в 2019 году.

© Phys.org

После двух лет лабораторных исследований ученые подтвердили подлинность жемчужины и ее исключительную сохранность. Палеонтолог из Университета Квинсленда Грегори Уэбб назвал ее «бесценной окаменелостью».

«Это невероятно редкая и бесценная находка», - подчеркнул Уэбб.

Специалисты отметили, что кальцит долговечнее, чем арагонит современных жемчужин. Это объясняет, почему жемчужина сохранилась в целости спустя столько тысячелетий. Кальцит и арагонит - это две разные кристаллические формы карбоната кальция. По химическому составу они одинаковы, но структура у них разная, а значит и свойства отличаются.

Арагонит присутствует в современных морских жемчужинах, раковинах моллюсков, кораллах. Кальцит часто встречается в ископаемых морских раковинах, мраморе, осадочных породах.

Древняя жемчужина образовалась в раковине гигантского моллюска иноцерамуса, обитавшего в море Эроманга. Он достигал длины около 50 сантиметров и обитал на глубине около 40 метров. Австралийский Ричмонд, где нашли жемчужину, расположен на богатой окаменелостями территории, которая когда-то относилась к этому внутреннему морю. В то же районе находили кронозавров и ихтиозавров.