Выявлен первый компьютерный вирус на основе ИИ

Специалисты словацкой компании ESET, которая занимается обнаружением и анализом вредоносных программ, выявили первый компьютерный вирус-вымогатель на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Эксперты пояснили, что назвали вирус PromptLock. Они добавили, что вредоносное ПО использует для генерации скриптов модель gpt-oss-20b от OpenAI, которая является одной из двух бесплатных open-weight моделей, опубликованных ранее в этом месяце.

Модель работает локально на зараженном устройстве через Ollama API и «на лету» генерирует вредоносные Lua-скрипты.

PromptLock использует 128-битный алгоритм SPECK для шифрования файлов, а сам вымогатель написан на Go, констатировали специалисты. .

В пресс-службе уточнили, что образец является proof-of-concept или чьей-то незавершенной работой, а не полностью функциональным вирусом, применяющимся в атаках.

Вместе с тем, заметили в ESET, компания полагает необходимым проинформировать киберсообщество о подобных разработках.

Пример PromptLock показывает, что ИИ может существенно облегчать «работу» для киберпреступников, отметили специалисты.