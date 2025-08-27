«VK Видео» впервые обошло YouTube по охвату в России

В июле 2025 года российский видеосервис «VK Видео» обогнал YouTube по месячному охвату аудитории, увеличив количество активных авторов и объем контента, говорится в исследовании Mediascope.

Сервис «VK Видео» посмотрели 76,4 млн человек, тогда как аудитория YouTube составила 74,9 млн человек, передают «Ведомости» со ссылкой на исследование.

Рост «VK Видео» связывают с резким увеличением числа авторов (до 182 тыс., +130% за год), а также с ростом объема загружаемых видео: только за июнь пользователи загрузили 13,7 млн роликов. Согласно данным Mediascope, показатель Sticky Factor (доля регулярно возвращающихся пользователей) у «VK Видео» достиг 51% против 31,5% у YouTube.

Важную роль сыграла система монетизации: к апрелю 2025 года к выплатам были подключены 80 тыс. авторов, а средний доход блогеров вырос в 5,7 раза по сравнению с прошлым годом. Наибольшие выплаты пришлись на детский контент, игры, новости и развлечения – до 1 млн рублей в месяц. Половина аудитории смотрит «VK Видео» через приложение или Smart TV, где среднее время просмотра – более двух с половиной часов в день.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян отметил в беседе с изданием, что «по сравнению, например, с RuTube, технически платформа работает стабильнее. По его заявлению, В «VK Видео» меньше рекламы, чем на RuTube, а Smart TV стало основным драйвером роста.

К началу 2022 года Google имел в России около 700 CDN-серверов, но в мае 2024 года начал их отключать. В ответ VK нарастила собственную CDN: к августу 2024 года сеть включала более 150 узлов, что ускоряет загрузку видео на 20–30%.

Представитель RuTube указал, что месячная аудитория сервиса в июле составила 79,5 млн человек, включая фоновые и встроенные просмотры, а пользовательский контент составляет 69% от общего числа просмотров.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков назвал лидерство «VK Видео» результатом ограничения иностранных платформ и отметил решающую роль национальных экосистем, а также усилия VK по развитию продукта и маркетингу. Рост российского видеорынка сопровождается падением активности на YouTube: число авторов на платформе сократилось на 34% с марта 2024 по март 2025 года.

Ранее агентство Digital Church заявило, что «VK Видео» заняло лидирующую позицию на рынке инфлюенс-маркетинга в 2024 году, получив 40% рекламных бюджетов.