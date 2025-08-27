В работе Google Meet в России снова произошел сбой

Технический сбой был зафиксирован в работе сервиса для видеозвонков Google Meet. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Московской, Вологодской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга. При этом около 57% пользователей жалуются на сбой в работе сайта. Еще 30% жалоб поступает на работу мобильного приложения, а 7% отмечают общий сбой.

Несколько дней назад, 22 августа, в сервисе для видеозвонков также был зафиксирован резкий скачок жалоб от пользователей. В частности, они отмечали неполадки на сайте, общий сбой, а также проблемы в работе мобильного приложения и оповещений.

Кроме того, пользователи жаловались и на проблемы в деятельности самой компании Google. Сообщения поступили из Карелии, Ивановской области, Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Позже в Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию, заявив, что никаких ограничительных мер в отношении работы сервиса не принималось.