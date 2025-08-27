Космический аппарат JUICE возобновил связь с Землей

Космический аппарат миссии JUICE Европейского космического агентства возобновил связь с Землей после неожиданного сбоя, длившегося почти двадцать часов. Зонд замолчал десять дней назад, и это сильно напрягло команду управления полетом: на 31 августа запланировано его сближение с Венерой.

© NASA/JPL-Caltech

Напомним: JUICE стартовал 14 апреля 2023 года. Основная цель миссии - изучение трех крупных спутников Юпитера: Ганимеда, Европы и Каллисто. Предполагается, что под их ледяной поверхностью скрываются океаны глубиной примерно 100 километров, что делает спутники потенциально пригодными для зарождения жизни. Ожидается, что до Юпитера и "компании" межпланетная станция доберется в 2031 году.

Первичный анализ исчезновения сигнала исключил неисправности на наземных станциях, указав на проблему на борту самого зонда. Основной версией стала неполадка в подсистеме связи, в частности в передаче данных через антенну среднего усиления или в ее усилители, сообщает New-Science.ru. В момент сбоя аппарат находился на расстоянии примерно двухсот миллионов километров от Земли и с противоположной от Солнца стороны.

Специалисты приняли решение отправить команды вслепую, используя резервные антенны низкого усиления. После шести неудачных попыток одна из команд сработала. Связь восстановлена. Проверки подтвердили: все системы зонда работают штатно.

Сближение с Венерой станет вторым из четырех гравитационных маневров, запланированных на пути аппарата к Юпитеру. В августе прошлого года успешно состоялся первый - комбинированный пролет Луны и Земли, получивший название LEGA (Lunar-Earth Gravity Assist). Так, зонд сначала достиг максимального сближения с лунной поверхностью, а чуть более 24 часов спустя, - сближения с поверхностью Земли на высоте 6840 км над Юго-Восточной Азией.

Предстоящий пролет, как подчеркивается, требует особых мер предосторожности. Почему? Зонд сконструирован для работы в холодной и темной среде системы Юпитера, но вблизи Венеры его будут "атаковать" огромные температурные плюсы и интенсивное солнечное излучение. Однако этот гравитационный маневр очень важен, более того - его называют ключевым для вывода аппарата на траекторию, необходимую для перелета к Юпитеру. А на 2026 и 2029 годы запланированы еще два маневра.

Может возникнуть вопрос: к чему такие сложности? Как объясняют, на момент запуска масса зонда составляла почти шесть тонн. Для прямого перелета к Юпитеру потребовалась бы скорость около 11 километров в секунду, что невозможно достичь с помощью ракеты-носителя Ариан-5. Поэтому межпланетный полет спроектирован с промежуточными этапами, которые позволяют постепенно наращивать скорость, используя гравитацию планет внутренней части Солнечной системы.

Вообще благодаря гравитационным маневрам космический аппарат экономит огромное количество топлива. Кроме того, они позволяют изменять орбиту космического аппарата, сближаться с планетами и спутниками или же уходить от них, чтобы не столкнуться.