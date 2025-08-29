Россияне назвали самые желанные ИИ-функции в iPhone

Пользователи iPhone в России хотят пользоваться функциями на базе искусственного интеллекта, а наиболее востребованными возможностями являются синхронный перевод разговоров и автоматическая расшифровка звонков — эти функции заинтересовали 31% респондентов. Еще 19% опрошенных ожидают появления «умных» напоминаний, говорится в исследовании »Яндекс Маркета», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

© Apple

В настоящее время некоторые модели iPhone уже поддерживают Apple Intelligence — ИИ-систему компании, способную редактировать тексты, резюмировать письма, генерировать изображения и эмодзи. Этими функциями регулярно пользуются 22% владельцев iPhone, еще 42% планируют протестировать их в ближайшее время. Наиболее популярные сценарии использования — создание видео-воспоминаний и фильтрация уведомлений и писем (по 7%), а также редактирование текстов (4%) и взаимодействие с Siri (3%).

Смартфоны Apple также активно применяются для решения рабочих задач — об этом заявили 31% опрошенных. Среди наиболее частых сценариев — проверка электронной почты и работа с документами (37%), управление задачами (29%) и фото- и видеосъемка (25%). Кроме того, пользователи широко применяют iPhone для повседневных нужд: оплаты товаров и услуг (38%) и общения в мессенджерах и социальных сетях (30%).

Отмечается, что Apple входит в тройку лидеров по популярности среди брендов смартфонов на «Яндекс Маркете». Наиболее востребованными моделями в 2025 году стали iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 13. На маркетплейсе уже доступен предзаказ на новую линейку iPhone 17, презентация которой состоится 9 сентября.