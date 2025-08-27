Ученый раскрыл тайну Бермудского треугольника

В Бермудском треугольнике корабли пропадали без следа из-за так называемых блуждающих волн. Они встречаются и в других частях Мирового океана, заявил aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

Британский океанограф Саймон Боксолл ранее раскрыл тайну Бермудского треугольника, связав ее с блуждающими волнами, высота которых может достигать 30 метров и более. Таврический, обсуждая это заявление, отметил, что такие волны иногда можно наблюдать даже из космоса.

«Это называется интерференция волн. Явление встречается не только в районе Бермудского треугольника, который находится в Атлантическом океане, но и в других океанах. Эти волны видно даже из космоса», — подчеркнул собеседник издания.

Как отмечается, высокие волны возникают, когда две или более группы волн накладываются друг на друга. Это явление можно наблюдать не только в Индийском океане, но и в проливе Дрейка.

Ранее океанолог Таврический заявил, что на Дальнем Востоке активизировались смертельно опасные медузы-крестовики. Указанный вид ядовитых медуз обитает по большей части в прибрежных водах северной части Тихого океана. Эти существа могут достигать в диаметре до 40 миллиметров.