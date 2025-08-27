Малайзия представила свой первый в истории ИИ-процессор

Малайзия представила свой первый в истории процессор для искусственного интеллекта — MARS1000.

© Ferra.ru

Чип был разработан местной компанией SkyeChip и презентован на отраслевом мероприятии при участии высокопоставленных чиновников.

Это решение относится к классу edge AI — процессоров, которые используются в устройствах вроде автомобилей, роботов и бытовой техники, обеспечивая вычисления прямо «на месте», без обращения к облачным серверам.

Хотя по мощности MARS1000 не сопоставим с флагманскими ускорителями NVIDIA, которые применяются в центрах обработки данных, запуск собственного ИИ-чипа стал важным шагом в развитии технологических амбиций страны.

Правительство Малайзии во главе с Анваром Ибрагимом инвестирует не менее 25 млрд ринггитов (около $6 млрд) в развитие полупроводниковой индустрии, включая проектирование чипов, фабрики и создание дата-центров.

Однако планы осложняются инициативами администрации Дональда Трампа по ограничению экспорта ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд, чтобы предотвратить их возможный реэкспорт в Китай.