В Чехии нашли крупнейший клад эпохи кельтов

Археологи обнаружили в Чехии одно из крупнейших собраний древностей в истории страны — клад золотых и серебряных монет, украшений, керамики и предметов быта, принадлежавших кельтской цивилизации, пишет Fox News.

Раскопки велись на месте будущей автомагистрали, где археологи наткнулись на остатки крупного кельтского поселения периода Латен (около II века до н. э.). Исследователи считают, что оно было важным торговым и производственным центром, связывавшим Центральную Европу с отдаленными регионами древнего мира.

Среди находок — золотые и серебряные монеты, изделия из янтаря, следы производства роскошной керамики, металлические предметы, а также остатки домов, мастерских и, предположительно, святилищ. Особое впечатление произвело количество находок: археологи вывезли с места более 22 тысяч мешков артефактов, что сделало эту находку одной из крупнейших в истории чешской археологии.

По словам специалистов, значимость открытия сравнима с крупнейшими кельтскими центрами Среднего Дуная и южной Германии. При этом поселение не имело укреплений, что делает его еще более уникальным.

В Музее Восточной Чехии находку назвали «беспрецедентной» и «совершенно исключительной» как по масштабу, так и по характеру. Археологи отмечают, что верхний слой почвы содержал даже больше артефактов, чем сохранившиеся постройки внизу.