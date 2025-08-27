«Кальмары» возрастом 518 млн лет оказались свирепыми червями

Ранее считалось, что древние существа, похожие на кальмаров и известные как нектокариды, относятся к головоногим моллюскам. Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета Бристоля, показало, что нектокариды — это на самом деле ранние предки щетинкочелюстных червей. Это открытие кардинально меняет представление о происхождении этих существ, указывая на их роль хищников в древней пищевой цепи.

© Телеканал «Наука»

Исследование — результат девяти лет экспедиций в северной Гренландии. Этот регион знаменит своей исключительной сохранностью морских организмов раннего Кембрия, возраст которых составляет около 518 миллионов лет. Работа вышла в Science Advances.

Доктор Якоб Винтер из Университета Бристоля, один из авторов исследования, отметил: «Мы находим не только окаменелости мягкотелых организмов, но и их пищеварительные системы, мускулатуру и даже нервные системы».

Все окаменелости, относящиеся к щетинкочелюстным, обладают уникальной характеристикой: вентральным ганглием — крупной массой нервных клеток, расположенной на брюшной стороне, что также наблюдается у нектокарид.

«Нектокариды имели сложные глазные камеры, что делает их предшественниками более развитых хищников, таких как кальмары», — добавил Винтер.

В пищеварительном тракте нектокарид были обнаружены панцири плавающего членистоногого Isoxys, что подтверждает — нектокариды были активными хищниками.

Окаменелость была названа Nektognathus evasmithae в честь профессора Евы Смит, первой женщины-профессора права в Дании и известного борца за права человека. Доктор Винтер пояснил, что имя было выбрано в честь Смит, поскольку это существо было «умным и скрытным бойцом», как и она.

Открытие помогает пролить свет на происхождение нектокарид, подтверждая, что они были высокоадаптированными хищниками, значительно более сложными, чем предполагалось ранее.