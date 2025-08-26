Google оштрафовали в России на миллионы рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на миллионы рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

Google признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации»).

Суд назначил компании штраф в размере семи миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Google оштрафовали в России почти на четыре миллиона рублей.