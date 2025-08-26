Ученый раскрыл, как скоро «остынет» Солнце

Со временем Солнце, как и прочие звезды, начнет остывать. Но не стоит волноваться заранее, заявил в беседе с kp.ru радиоастроном, заместитель директора Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), разработчик гелиографа Сергей Лесовой.

По словам специалиста, остывание светила представляет собой длительный процесс, который займет миллиарды лет. Как утверждает он, беспокоиться на этот счет не стоит.

Ученые продолжают исследовать Солнце, чтобы лучше понять его особенности и воздействие на Землю. Лесовой сообщил, что для измерения яркости Солнца применяется уникальный прибор. С помощью зеркал, сначала направленных на леса, а затем на небо, удается точно настроить радиогелиограф.

«Есть разные способы калибровки. Но да, в данном случае лес - инструмент познания Солнца», – отметил разработчик гелиографа.

Солнечные пятна и магнитные бури, способные нарушить работу спутников и земного оборудования, остаются в центре внимания. Эти явления возникают из-за мощных солнечных вспышек.