Названы 10 лучших смартфонов Xiaomi Poco

Ведущий YouTube-канала "Польза NET" рассказал, какие модели смартфонов Poco сейчас имеет смысл покупать.

© YouTube/Польза NET

Poco X7 Pro. У этой модели нет обходной зарядки, старый Type-C, пластиковая рамка, средний вибромотор За 18-19 тысяч рублей лучше смартфон вы точно не найдёте.

Poco F7 Pro. Он не поддерживает LTPO, eSIM, у него также не очень быстрая зарядка. Это очень крутой вариант, но только при цене до 30 тысяч рублей.

Poco M7 Pro. У него много предустановленных рекламных приложений, нет сверхширика. Это всё окупается бюджетной стоимостью смартфона: 11 тысяч рублей.

Poco X7. Он оснащён стареньким Type-C, виртуальным датчиком приближения, медленной зарядкой, пластиковой рамкой, посредственным вибро, слабым процессором. Однако его огромный плюс - это адекватный ценник. Также вы получите eSIM и экран-водопад.

Poco F6 Pro. У этого аппарата старый Buetooth, Type-C, нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, беспроводной зарядки. Зато его можно выгодно купить и его мощности хватит надолго. Если же вам нужны съёмка, телевик, то Realme 14 Pro Plus будет лучше, рекламы в нём тоже меньше. С другой стороны, если важен хороший процессор, то лучше смотреть на Poco.

© Польза NET

Poco M7. У него старый Buetooth-чип, виртуальный датчик приближения, много предустановленных рекламных приложений, монозвук, плохой вибромотор, нет поддержки 5G. Но фото делает он неплохие.

Poco F7 Ultra. Он не поддерживает eSIM, LTPO, при съёмке сбрасывает яркость и перегревается, у него старый тип Type-C и много ещё других минусов. Но это всё равно попытка сделать флагман за адекватные деньги. Тем не менее стоит он обычно довольно дорого: 41-42 тысячи рублей, а с таможенными сборами - 46 тысяч рублей. При этом за 50 тысяч можно взять полноценный флагман - Xiaomi 15 или OnePlus 13.

Poco C75. Из недостатков этого смартфона можно назвать такие, как отсутствие ИК-порта, монозвук, большой подбородок у экрана, каплевидный вырез для селфи-камеры, мало производительности, медленная работа системы и подвисания, медленная внутренняя память. Это ещё один ультрабюджетник, которым пользоваться будет тяжело, если вам нужны не только базовые функции.

Poco X6 Pro. Вышел он 1,5 года назад, но всё ещё актуален. Учитывайте также, что у этого смартфона нет мини-джека, слота для MicroSD, плохо работает датчик приближения, проблемы с перегревом и подвисаниями, много рекламы, которую нужно отключать. Хватит вам X6 Pro на один-два года, если вы правильно его настроите под себя.

Poco C71. В комплекте с ним вы получите блок питания на 15 Вт. Из минусов устройства можно назвать такие, как отсутствие NFC, ИК-порта, плохая операционная система, медленная зарядка, отсутствие нормальной защиты экрана, чехла в комплекте, невысокая производительность, монозвучание. В целом к нему лучше относиться как к одноразовому смартфону, но за 5 тысяч рублей вы лучше варианта не найдёте.