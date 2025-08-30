Правда ли, что от кондиционера можно заболеть?

Кондиционеры — самое верное спасение от летней жары, но некоторые люди намеренно стараются ими не пользоваться, и не важно, какая за окном температура. Якобы из-за кондиционера можно заболеть — и в этом есть толика правды. Портал theconversation.com рассказал, почему.

© Unsplash

Симптомы, которые могут проявиться после длительного пребывания в кондиционируемом помещении, называют «синдромом вредного здания». В их число входят головная боль, головокружение, насморк, кашель или хрипота, раздражение кожи, сыпь и проблемы с концентрацией.

Обычно синдром вредного здания встречается среди людей, работающих в офисном окружении, но он может появиться у любого, кто подолгу находится в каком-либо кондиционируемом здании — например, больнице. И чем дольше времени человек проводит в здании, тем хуже становятся симптомы, а при выходе на улицу они проходят.

Исследование 2023 года, проведенное в Индии, сравнило 200 здоровых взрослых людей, работающих 6-8 часов в день в кондиционируемом офисе, и 200 здоровых людей, работающих без кондиционера. Первая группа чаще испытывала симптомы, соответствующие синдрому вредного здания, на протяжении двух лет — особенно аллергии. Помимо этого, клинические тесты показали, что те, кто работали в здании с кондиционером, обладали худшей функциональностью легких и чаще отпрашивались с работы.

Другие научные работы подтвердили, что офисные работники в кондиционируемых зданиях действительно чаще страдают синдромом вредного здания.

По мнению специалистов, одной из причин синдрома могут быть неполадки кондиционеров. Если устройство работает неправильно, то оно может выпускать в воздух аллергены, химикаты и воздушные микроорганизмы, которые обычно фильтруются. Кроме того, некорректно работающий кондиционер способен выбрасывать в воздух пары от чистящих продуктов или охладителей, будь то бензин, формальдегид или толуол. Они токсичны и могут раздражать респираторную систему человека.

Наконец, кондиционеры, которые подолгу не обслуживают, могут стать рассадниками бактериальных патогенов, приводящих к серьезным заболеваниям. Например, Legionella pneumophila — возбудитель болезни легионера, который развивается в насыщенном влагой окружении. Заражение легионеллой часто происходит в общественных местах, таких как отели, госпитали и офисы, где бактерии заразили воду. По симптомам болезнь легионера похожа на пневмонию: кашель, одышка, дискомфорт в грудной клетке, жар и так далее. Обычно они проявляются в течение 2-14 дней после заражения, и могут представлять серьезную угрозу здоровью.

Накопление пыли и влаги внутри кондиционеров также создает идеальные условия для роста других заразных микробов. К примеру, исследование больничных систем кондиционирования обнаружило, что в них часто растут грибки аспергиллы, пенициллиума и кладоспориума. Они способны стать большой опасностью для уязвимых пациентов с ослабленной иммунной системой и новорожденных. Для справки, аспергилла вызывает пневмонию, абсцессы в легких, мозге, печени, поджелудочной, почках и на коже, а также может заражать ожоги и раны.

Помимо всего прочего, кондиционеры иногда способствуют распространению инфекций воздушно-капельным путем. Так, в Китае был случай, когда одна группа в детском саду коллективно подхватила патоген норовируса из-за системы кондиционирования. Хотя обычно он распространяется через близкий контакт с инфицированным человеком или поверхностью, в этом случае норовирус распространился по воздуху, и источником был кондиционер в туалете детского сада.