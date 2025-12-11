Какие животные — самые медленные в мире?

О быстрых животных знают все, потому что люди склонны превозносить их атлетицизм. Но что насчет медленных? Портал livescience.com рассказал о самых медленных животных в мире.

© Unsplash

Прежде всего, важно понимать, что скорость можно определять по-разному. Если взять животных, то одно из определений скорости — время, которое им нужно потратить, чтобы преодолеть определенную дистанцию. При таком подходе самым медленным животным может быть морская анемона: она проползает всего 10-25 см в час. И то, лишь в поисках нового убежища; обычно анемона не двигается вообще.

Не так далеко от анемоны уплыл карликовый морской конек, которого часто называют самой медленной рыбой и одним из самых медленных животных в целом. Отчасти из-за того, что его прямая осанка плавания и крошечный спинной плавник обеспечивают очень ограниченную мощность для движения. Поэтому он проплывает всего полтора метра за час. Хорошо, что это не особо мешает карликовым конькам: они проводят большую часть жизни, держась хвостами за водоросли, и вынуждены двигаться лишь для размножения.

А где-то в недрах океана обитает гренландская акула — титан холодных вод, достигающий длины в 7,3 метра. Это древнее существо дрейфует в полярных глубинах на ленивой скорости примерно в 3 км/ч. Гренландские акулы питаются падалью, и для этого им не нужно быстро плавать.

Если говорить о наземных животных, то анти-рекордсменом, скорее всего, можно назвать банановых слизней, ползающих на скорости 0,0096 км/ч. В принципе, многих моллюсков можно причислить к одним из самых медленных живых существ на планете. Некоторые моллюски по достижению половой зрелости не двигаются в принципе, а двустворчатые перманентно неподвижны. Но здесь стоит оговориться, что в царстве моллюсков все-таки есть разброс по скорости. Так, обычная садовая улитка на фоне многих других сородичей достаточно быстрая — 0,048 км/ч.

Еще один примечательный вид — гигантские галапагосские черепахи. Они двигаются со скоростью примерно 0,26 км/ч. Для сравнения, люди, животные схожего размера, ходят на скорости 4,5 км/ч.

Млекопитающие, живущие на деревьях, тоже входят в число самых медленных. Маленькие толстые лори ползают по ветвям медленно, постоянно озираясь по сторонам своими огромными глазами, чтобы рассмотреть окружающий мир. Они спокойно могут пребывать в неподвижном состоянии часами — или ползать на скорости 1,8 км/ч.

Наконец, есть и другой способ измерения скорости — относительный, учитывающий размер тела. Некоторые биологи считают его более точным применительно к животным. Например, человек проходит гораздо большее расстояние за секунду, чем муравей. Но если учесть размеры муравья, то, относительно своих габаритов, он покрывает гораздо большее расстояние и гораздо быстрее, чем человек.

Отталкиваясь от этой методики, самым медленным животным на планете безапелляционно будет ленивец. Буквально каждое их движение проходит словно в замедленной съемке, и они способны развить скорость максимум 1,6 км/ч. И, как и многим другим животным, ведущим медленный образ жизни, ленивцам приходится адаптироваться, чтобы компенсировать свою медлительность. Они — мастера камуфляжа, потому что им физически не скрыться от хищников. Помимо этого, они неожиданно сильные: их сила хвата в три раза превышает человеческую, что позволяет ленивцам надежно держаться на деревьях. И это не говоря еще о замедленном метаболизме, благодаря которому ленивцы могут выживать, питаясь маленькими объемами низкокалорийной еды.