В MAX внедрили технологию "Госключ"

В мессенджер MAX интегрировали технологию электронной подписи "Госключ". Теперь клиенты банков, мобильных операторов и других организаций смогут подписывать здесь электронные документы. Первые компании подключатся к сервису уже в этом году.

"Госключ" дает возможность подписывать различные документы в смартфоне. Например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения.

Компания будет отправлять клиенту договор на подписание в мессенджере, с файлом будет приходить ссылка запуска сервиса "Госключ". Пользователь сможет подписать документ электронной подписью, а после подтвердить действие в "Госключе".

Такое подписание гарантирует безопасность сделки - все действия, связанные с документами, будут показаны в личном кабинете пользователя на портале "Госуслуги".